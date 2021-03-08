شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: المرأة شريكة نجاحاتنا وركيزة استدامة انجازاتنا الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المرأة في مجتمع دولة الإمارات مواطنات ومقيمات تعد شريكة لنجاحاتنا وركيزة لاستدامة إنجازاتنا الوطنية في المجالات كافة.

وتوجه سموه، في تصريحات خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، بتحية تقدير وإعزاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية مثمنا جهود سموها الرائدة في تمكين المرأة محليا وعربيا وإقليميا وعالميا.

وقال سموه إن المرأة في مجتمع الإمارات كانت على قدر التحديات التي فرضتها على العالم جائحة "كوفيد - 19" تؤدي دورها على الوجه الأكمل ضمن خط دفاعنا الأول وتدعم جهود الدولة في التصدي وحماية المجتمع والمضي قدما في مسار التعافي بالقطاعات كافة.

وأشار سموه إلى أننا نفاخر العالم بما قدمته المرأة في مجتمعنا - الذي يزخر بأكثر من 200 جنسية - من قصص نجاح ملهمة في مواجهة تحديات الجائحة فالطبيبة كانت ولازالت تؤدي دورها بكفاءة واقتدار لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والمعلمة تتحدى قيود الجائحة في سبيل أداء رسالتها السامية لتنشئة أجيال المستقبل بالإضافة إلى الكثير من النماذج المضيئة للنساء في مجتمعنا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الدور البارز الذي تقوم به المرأة في رحلة إنجازاتنا الوطنية ثمرة مسيرة الدعم والرعاية والتمكين التي تحظى بها من قيادتنا الرشيدة مؤكدا أن هذه المسيرة منحت المرأة كافة مقومات التميز والنجاح.

وأضاف سموه أن المرأة ستظل على الدوام القلب النابض بالعطاء في مجتمع دولة الإمارات والملهمة لأجيال المستقبل وستبقى رعايتها وتوفير كافة أشكال الدعم والاهتمام لها في صدارة أولويات القيادة الرشيدة. (وام)