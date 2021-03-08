اخبار العالم

خوان لابورتا رئيساً جديداً لبرشلونة بنحو 58% من الأصوات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خوان لابورتا رئيساً جديداً لبرشلونة بنحو 58% من الأصوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - أ ف ب
انتُخب خوان لابورتا (58 عاماً) رئيساً جديداً لنادي برشلونة الإسباني، الاثنين، بنحو 58% من الأصوات، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، ليعود على رأس الفريق الذي تركه في العام 2010 في مسعى لانتشاله من أزمته. وبعد 4 أشهر من استقالة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ظفر لابورتا بهذه الانتخابات التي شهدت إقبالاً تاريخياً، لتكون مهمته الأساسية تمديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو.

التقييمات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا