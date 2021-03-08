5 نتائج محتملة لرفض مساهمي "دي إكس بي" عرض "مراس" وعدم الموافقة على حل الشركة وتصفيتها

دبي: أنور داود

أعلنت شركة دبي إكس بي إنترتينمنتس عن 5 نتائج محتملة في حال تصويت المساهمين على عدم الموافقة على القرارات اللازمة لتنفيذ عرض استحواذ «مراس» والتصويت على عدم الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

وقالت دي إكس بي إنترتينمنتس إن النتائج المحتملة تشمل إمكانية قيام دائني الشركة ذوي الأولوية بتنفيذ ضمانهم على أصولها، أو تقدم الدائنين بطلب لتصفية الشركة أو نظر السلطة التنظيمية في البدائل لصالح الأسواق وحماية الدائنين والمساهمين، أو رفع الدعاوى ضد الشركة في المحكمة لاسترداد الأرصدة القائمة، أو قيام الدائنين بإجراء دعاوى تصفية ضد الشركة.

وأجابت الشركة عن مجموعة من التساؤلات والتي تضمن سيناريوهات مختلفة للجمعية العمومية للشركة.

وأشارت إلى أنه يحق للمستثمر قبول أو رفض العرض. لكن قبل اتخاذ القرار، من المهم معرفة نتائج وعواقب قبوله أو رفضه. إذا قبل المستثمر هذا العرض قبل انتهاء صلاحية فترة العرض عند الساعة 6.00 مساءً في 9 مارس ( وتم استيفاء شروط الصفقة )كما هو مفصل في مستند عرض مراس، بما في ذلك موافقة مساهمي دي إكس بي إنترتينمنتس في الجمعية العمومية التي ستنعقد في 9 مارس، ستقوم مراس بتسوية المقابل النقدي المستحق في 30 مارس أو حول هذا التاريخ. إذا لم يقبل المستثمر هذا العرض وتم استيفاء شروط الصفقة، بما في ذلك موافقة مساهمي دي إكس بي إنترتينمنتس في الجمعية العمومية، تعتزم مراس ممارسة حقوقها في الاستحواذ الإلزامي على أسهم المستثمر خلال الربع الثاني من عام 2021.

إذا كان لدى المستثمر أي شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب اتخاذه، فيجب عليك طلب المشورة المالية المستقلة على الفور من مستشار مهني أو مستشار مالي مستقل مناسب آخر مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. إذا يعتزم المستثمر قبول العرض، فيجب إكمال نموذج القبول وإرساله في موعد لا يتجاوز الساعة 6 مساءً من يوم 9 مارس.

يمكن بيع أسهم في السوق. إذا قام المستثمر باستكمال وتقديم نموذج قبول ولكنه قام بعد ذلك بتحويل أو التنازل عن أي من أسهمه أو جميعها إلى ما قبل 9 مارس 2021، فسيتم اعتبار نموذج القبول الخاص به غير سار ولن يتلقى أي مقابل نقدي من مراس فيما يتعلق بأسهمه فيما يتعلق بالعرض

وتوصي الشركة بشدة بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت بالطريقة التي تعتقد أنها ستحقق أفضل مصلحة استثمارية. يمكن الحضور افتراضياً والتصويت إلكترونياً عبر بوابة التصويت الإلكتروني لسوق دبي المالي.

في حالة عدم موافقة المساهمين على القرارات اللازمة لتنفيذ العرض في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 9 مارس 2021، فإن شروط العرض لن تكون مستوفاة وبالتالي لن يكون هناك استحواذ على الأسهم أو شراء أسهم الأقلية من مساهمي الشركة. ومع ذلك يتم اقتراح قرار بديل للنظر والموافقة على حل الشركة وتصفيتها. يكون هذا القرار البديل بتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ لاحق للموافقة على خطة تصفية الشركة. والجدول الزمني المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة ومستشارها المالي.

في حالة تصويت المساهمين على عدم الموافقة على القرارات اللازمة لتنفيذ العرض والتصويت على عدم الموافقة على حل الشركة وتصفيتها، فإن النتائج المحتملة التالية هي: • قد يقوم دائنو الشركة ذوو الأولوية بتنفيذ ضمانهم على أصول دي إكس بي إنترتينمنتس. • وفقاً للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، يجوز لأي طرف ذي مصلحة، بما في ذلك الدائنون، التقدم بطلب لتصفية دي إكس بي إنترتينمنتس ؛ • يجوز للسلطة التنظيمية النظر في البدائل لصالح الأسواق وحماية الدائنين والمساهمين. • يجوز رفع الدعاوى ضد دي إكس بي إنترتينمنتس في المحكمة لاسترداد الأرصدة القائمة. • قيام الدائنين بإجراء دعاوى تصفية ضد الشركة.

لا يمكن الطلب من مراس تحويل مقابل الأسهم إلى الحساب المصرفي مباشرة دون استكمال نموذج القبول، حيث إنه من أجل تلقي عائدات بيع أسهم المستثمر، يجب إكمال نموذج القبول وإرساله قبل الساعة 6.00 مساء 09 مارس. إذا تم استيفاء شروط الصفقة، فسيتلقى المقابل النقدي المستحق الدفع من خلال طريقة الدفع ذات الصلة التي قام بتسجيلها في شركة دبي للإيداع. يمكن تحديث طريقة الدفع عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي.

عند تحديد قيمة الـ 8 فلوس، قامت مراس، جنباً إلى جنب مع مستشارين خارجيين، بدراسة العديد من منهجيات التقييم المعيارية التي نتج عنها تقييم سلبي لأسهم دي إكس بي إنترتينمنتس. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة شعاع كابيتال بإعداد رأي عادل لمجلس إدارة دي إكس بي إنترتينمنتس، موضحة أن سعر العرض عادل للمساهمين من الناحية المالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت دي إكس بي إنترتينمنتس بتعيين ك بي أم جي بصفتها أخصائي تقييم استشارياً مستقلاً، لإجراء تقييم اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس لمساعدة مجلس إدارة دي إكس بي إنترتينمنتس على تقييم القيمة العادلة بنسبة 100% من الأسهم في دي إكس بي إنترتينمنتس بناء على رأي الخبراء، فإن سعر العرض المقدر بمبلغ 8 فلوس أكثر مما تستحقه الحصة وقت العرض.

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