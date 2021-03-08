براندس في سعي مستمر لتوسيع إمبراطوريتهم

وجهة الأزياء الرائدة (براندس) على أهبة الاستعداد لافتتاح متجر جديد في سيتي سنتر الزاهية إبتداء من 9 مارس. ويحقق المتجر الجديد في الشارقة رؤية الشركة المتمثلة في توسيع امبراطوريتهم على نطاق الإمارات السبع. فالمتجر الجديد يمثل فرصة ذهبيةً لبراندس الذي تغلغلت سمعته في السوق المحلي لاكتساب زبائن جدد. ويكسب براندس سمعته المرموقة من خلال أسعاره التي تجعله يتفوق على منافسيه. ولكن السعر لا يأتي على حساب الجودة في براندس، فعشاق الموضة يجدون ملاذاً خاصاً في ملابس براندس العصرية التي تصمم مراعاةً لأدق التفاصيل وأجدد صيحات الموضة. افتتحت الشركة أول متجر لها في دبي في عام 2004، وتمتلك الشركة حاليًا ثلاثين متجراً للبيع بالتجزئة في مواقع استراتيجية في أفضل وأرقى مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ، وقطر، وتضيف إلى جعبتها الآن إمارةً جديدةً وزبائن جدد يحظون بالخدمة الفريدة والملابس المميزة لدى براندس.

وتكمن وصفة براندس للنجاح في ثلاثة مكونات رئيسية؛ وهي قدرتهم على التكيف مع اتجاهات الموضة، وإنشاء علامات تجارية متنوعة تراعي شتى الأذواق، إضافةً إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية مقابل أسعار معقولة. "لا شك أن العام المقبل سيكون مليئاً بالتحديات، ولكن مع نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على التكيف مع التغيرات في الأسواق الناشئة، فإننا نأمل بأن نحظى بعامًا حافلاً." يقول السيد ضرغام شعبان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة براندس. "أهم أولوياتنا هي إرضاء زبائننا بملابس عالية الجودة وأسعار معقولة". ويسعى براندس لفتح أبواب متجره الجديد بخصم 50٪ على جميع الأصناف من 11 إلى 13 مارس. كما وتؤكد الشركة الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي بشكل كامل إضافة إلى وضع معقمات الأيدي في جميع أنحاء المتجر.

في وقت عصيب اضمحلت فيه أرباح الشركات الكبرى، تبقى العروض الترويجية عنصرًا أساسيًا لنجاح لبراندس وتوسيع سمعته في العالم الافتراضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول السيد شعبان "نحن نحب مفاجأة زبائننا بتخفيضات مميزة، لكن عملائنا يعرفون أيضًا أنه حتى بدون التخفيضات والعروض الترويجية، ستكون أسعارنا دائماً في المتناول أكثر من بائعي التجزئة الآخرين."



وأضاف السيد شعبان: "لقد سعينا باستمرار لخلق تجربة تسوق فريدة وسلسة لعملائنا من خلال خدمتنا المميزة وخياراتنا الواسعه التي تراعي جميع الأذواق."



تتمثل خطة برندس المستقبلية في جعل اسمه لامعاً ومرموقاً ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً وصولاً إلى أسواق الموضة العالمية. ويهدف براندس في غضون السنوات الخمس القادمة إلى فتح 100 متجر جديد على مستوى العالم.



يقول السيد شعبان: "بفضل الله وتوجيهاته، سنتمكن من النمو وجعل براندس وجهة أزياء رجالية رائدة على المستوى الدولي".

إضافة إلى خطط التوسع في مجال البيع بالتجزئة، يهدف براندس أيضًا إلى تعزيز حضوره الإلكتروني وإعادة تعريف تجربة التسوق عبر الانترنت.