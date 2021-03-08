شكرا لقرائتكم خبر عن «رايا والتنين الأخير» يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس – رويترز

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد «رايا أند لاست دراجون» (رايا والتنين الأخير) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققاً إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «توم أند جيري» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.6 مليون دولار، فيما جاء فيلم المغامرات الجديد «كايوس إز ووكينج» (سريان الفوضى) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.9 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وديزي ريدلي ومادس ميكلسن وديميان بيشير ومن إخراج دوج ليمان. واحتل الفيلم الدرامي «بوجي» المركز الرابع مسجلاً 1.2 مليون دولار، من بطولة تايلور تاكاهاشي وتايلور بيج ومن إخراج إدي هوانغ. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «ذا كرودز: إيه نيو إيدج» مسجلاً 780 ألف دولار.