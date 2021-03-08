حاولت قطع عضوه الذكري.. قصة سيدة قتلت زوجها وأحرقت جثته في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أدلت ربة منزل باعترافات مثيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أمام ضباط فريق البحث بمديرية أمن سوهاج، في واقعة قتلها زوجها، بسبب زواجه من أخرى غيرها وهجره فراشها منذ 5 أعوام، بقرية عرابة أبو الدهب.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية عرابة أبو الدهب دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد. ح" 55 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك وفاة مالك المنزل المذكور إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 90% وجرح رضي غائر بفروة الرأس وآخر أعلى الخصية.

ونظرًا لوجود إصابات بالجثة لا تتطابق مع مضمون الواقعة، جرى تشكيل فريق بحث ضم ضباط من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وفرع الأمن العام، ووضع خطة بحث هادفة، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "خيره. ص" 55 عامًا ربة منزل.

جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب خلافات أسرية على خلفية زواجه بأخرى منذ 5 أعوام وهجره فراشها منذ ذلك التوقيت.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام فريق البحث حدوث مشاجرة فيما بينهما بسبب رغبته في طردها من المنزل، تعدت من خلالها عليه بالضرب على رأسه باستخدام "حديدة"، ما أدى لإحداث إصابته وفقدانه الوعي وقيامها عقب ذلك بإحداث إصابته بالعضو الذكري باستخدام "سكين"، وإشعال النيران به بعدما جمعت كمية من ليف النخيل لإخفاء معالم جريمتها.

جرى ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة "كتلة حديدية وسكين"، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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