في اليوم العالمي للمرأة.. من المصرية الوحيدة بقائمة أقوى الرؤساء التنفيذين في 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

ضمت قائمة أقوى الرؤساء التنفيذين في الشرق الأوسط لعام 2021 التي أعلنتها مجلة فوربس الشرق الأوسط أمس، سيدة مصرية وحيدة.

والسيدة هي إلهام محفوظ، الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي، والتي جاءت في المركز 81، لتكون بذلك هي السيدة المصرية الوحيدة بجانب 15 رجلًا مصريًا.

وتقود محفوظ واحدًا من أبرز البنوك التجارية في الكويت وتعمل رئيسيًا تنفيذيًا له منذ نوفمبر 2013.

وكانت محفوظ قد ظهرت سابقًا في قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط في 2021، والتي أعلنتها فوربس الشهر الماضي.

وحصلت محفوظ على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1984 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين تعمل في المؤسسات المالية والمصرفية.

وكانت محفوظ ضمن 3 سيدات في القائمة التي ضمت 97 رجلًا من منطقة الشرق الأوسط.

وضمت القائمة من مصر الفريق، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذي جاء في المركز العاشر، ثم هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، في المركز الـسادس عشر.

وجاء في المركز 22 حاتم دويدار رئيس مجموعة اتصالات الإماراتية، ثم محمد الأتربي رئيس بنك مصر، في المركز 43 وخلفه حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في المركز 49.

وجاء أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، في المركز 51، ثم باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الإسلامي، في المركز 53، يليه عادل اللبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد، في المركز 59.

واحتل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، المركز 67، ثم أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون في المركز 72.

وجاء رشدي زكريا الرئيس التنفيذي لمصر للطيران القابضة، في المركز 83، ثم جاء

عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في المركز 88، يليه شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا في المركز 90، وسيد فاروق الرئيس التنفيذي للمقاولون العرب في المركز 95.

واحتل كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، المركز 99 في القائمة.

نتها مجلة فوربس الشرق الأوسط أمس، سيدة مصرية وحيدة.

والسيدة هي إلهام محفوظ، الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي، والتي جاءت في المركز 81، لتكون بذلك هي السيدة المصرية الوحيدة بجانب 15 رجلًا مصريًا.

وتقود محفوظ واحدًا من أبرز البنوك التجارية في الكويت وتعمل رئيسيًا تنفيذيًا له منذ نوفمبر 2013.

وكانت محفوظ قد ظهرت سابقًا في قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط في 2021، والتي أعلنتها فوربس الشهر الماضي.

وحصلت محفوظ على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1984 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين تعمل في المؤسسات المالية والمصرفية.

وكانت محفوظ ضمن 3 سيدات في القائمة التي ضمت 97 رجلًا من منطقة الشرق الأوسط.

وضمت القائمة من مصر الفريق، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذي جاء في المركز العاشر، ثم هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، في المركز الـسادس عشر.

وجاء في المركز 22 حاتم دويدار رئيس مجموعة اتصالات الإماراتية، ثم محمد الأتربي رئيس بنك مصر، في المركز 43 وخلفه حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في المركز 49.

وجاء أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، في المركز 51، ثم باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الإسلامي، في المركز 53، يليه عادل اللبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد، في المركز 59.

واحتل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، المركز 67، ثم أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون في المركز 72.

وجاء رشدي زكريا الرئيس التنفيذي لمصر للطيران القابضة، في المركز 83، ثم جاء

عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في المركز 88، يليه شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا في المركز 90، وسيد فاروق الرئيس التنفيذي للمقاولون العرب في المركز 95.

واحتل كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، المركز 99 في القائمة.