إدانة عربية لهجمات الحوثي الإرهابية على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:16 صباحاً - أثارت هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية إدانات عربية واسعة النطاق فيما صدرت دعوات لتدخل مجلس الأمن لوقف الاعمال الارهابية للحوثيين المدعومين من إيران بحق المدنيين والأهداف الحيوية بالمملكة .

الرئاسة الفلسطينية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل مليشيات الحوثي، باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة، ملكا وحكومة وشعبا.

وقالت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن الأفعال الإرهابية من قبل ميليشات الحوثي بحق المملكة العربية السعودية، خرق صارخ للقانون الدولي”

وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها

الإمارات تدين هجمات الحوثي

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف منشآت الطاقة بالسعودية، مطالبة بموقف دولي “حاسم” تجاهها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، والذي يعكس تحدي جماعة الحوثي للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.

قطر تدين الاستهداف

أعربت دولة قطر عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وجددت الوزارة “موقف دولة قطر الثابت في رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

ومساء الأحد، صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تعرضت لهجوم بطائرة مُسيرة دون طيار، ولم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

والحي السكني يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً المصدر أنه “بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات”.

كما أعلن التحالف العربي، الأحد، إحباط محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة بـ12مسيرة تم تدميرها.