حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع ودرجات الحرارة خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ) وصحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار حيث من المحتمل تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على المرتفعات الغربية.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى قوية السرعة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب مثيرة للأتربة والرمال وأقصى سرعة لها 25 عقدة بينما تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بشكل عام، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد : -

1. المواطنين خاصة كبار السن والأطفال الساكنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.

2. مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب