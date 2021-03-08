بعد هجوم مسلح من موالين لتركيا.. إصابة 4 مدنيين في شمال سوريا

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة 4 مدنيين بعد قصف أمس الأحد من أراض خاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال سوريا.



وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان نقله موقع روسيا اليوم: "أصيب 4 مدنيين خلال تنفيذهم أعمالاً زراعية في منطقة عامودا، 25 كيلومتراً غربي القامشلي، بأسلحة نارية من داخل أراض خاضعة للقوات المسلحة التركية".

وذكر كاربوف أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية في منطقة مدينة الباب استهدفوا براجمة صواريخ محطة كهرباء تقع على بعد كيلومترين من بلدة جب الصفا.