الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر حدوده الشرقية

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلن الجيش السوداني، الأحد، إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر حدوده الشرقية.



وقال الجيش، في بيان، إن استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف، شرقي البلاد، تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بمنطقة القلابات (على الحدود مع إثيوبيا).

وشملت الكميات المضبوطة، وفق البيان، عدد 38 بندقية آلية كلاش، 53 خزنة كلاش، 18243 طلقة كلاش عدد 3990 طلقة قرنوف، و24 طبنجة، و40 قنبلة يدوية.

وأوضح البيان أن المتابعات أفادت نيه بعض العناصر تهريب كمية من الأسلحة لإحدى دول الجوار (لم يسمها).

وتنشط عصابات في تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر على حدود السودان الشاسعة، ومن وقت لآخر تعلن القوات المسلحة السودانية إحباط تهريب كميات من الأسلحة والذخائر.