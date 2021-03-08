وتطرق اللقاء لـ"سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة الجنوب والاستفادة من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري".

ووفق وكالة الأنباء السودانية، التقى رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه بالخرطوم الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بجنوب السودان والوفد المرافق له.

شهد السودان، امس الأحد، مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا تناولت سبل دعم وتطوير "الجيش الشعبي" لدولة الجنوب.

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تشهد مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية