- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تشهد مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021
شهد السودان، امس الأحد، مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا تناولت سبل دعم وتطوير "الجيش الشعبي" لدولة الجنوب.
ووفق وكالة الأنباء السودانية، التقى رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه بالخرطوم الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بجنوب السودان والوفد المرافق له.
وتطرق اللقاء لـ"سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة الجنوب والاستفادة من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري".