شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري في مقابلة مع أوبرا : أبي خذلني ومحاصر ماليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع ميجان

• لدي ما تركته لي أمي وبدون ذلك لم نكن قادرين على الحياة

قال الأمير البريطاني هاري إنه شعر بخذلان والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا له، وإن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميجان.

وقال هاري في حوار مع الاعلامية أوبرا وينفري على محطة" سي. بي. إس" إنه لم يكن لينسحب من العائلة المالكة لولا ميجان لأنني "كنت محاصرا ولكن لم أكن أعرف أنني محاصر".

وقال هاري عن والده "شعرت فعلا بالخذلان لأنه جرب شيئا مشابها. إنه يعرف كيف يكون هذا الألم. "سأظل أحبه دائما ولكن لحق بي ضرر بالغ". وأضاف "أسرتي حرمتني ماليا بشكل حرفي. "لكن لدي ما تركته لي أمي وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك."

وكشف الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل أنهما ينتظران قدوم مولودة، حيث من المقرر أن تضع ميجان طفلتهما هذا الصيف.

وقال هاري إنه لدى علمه أن ميجان حامل في مولودة ، اعتبر هذا خبرا" رائعا".

وأضاف" أن يكون لدى صبي وبعد ذلك فتاة. أعنى ماذا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك؟ الآن نحن لدينا أسرتنا، نحن أربعة أفراد ولدينا كلبين".

وبسؤالهما حول ما إذا كان قد يفكران في الانجاب مجددا بعد الطفلة، قال هاري وميجان" نحن لا نعتزم انجاب أكثر من اثنين".