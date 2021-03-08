السودان تشهد مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا

شهد السودان، امس الأحد، مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا تناولت سبل دعم وتطوير "الجيش الشعبي" لدولة الجنوب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012