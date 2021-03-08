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السودان تشهد مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شهد السودان، امس الأحد، مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا تناولت سبل دعم وتطوير "الجيش الشعبي" لدولة الجنوب.

 

ووفق وكالة الأنباء السودانية، التقى رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه بالخرطوم الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بجنوب السودان والوفد المرافق له.

 

وتطرق اللقاء لـ"سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة الجنوب والاستفادة من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري". 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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