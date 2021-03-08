إغلاق 4 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، امس الأحد، أربعة مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



وبهذا يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً 228 مسجداً، تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت مسجدين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين أحدهما بمنطقة القصيم والآخر بالرياض.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة فتح 10 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، وفقا لصحيفة الرياض.

وحثّت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.