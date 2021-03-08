شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 444 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 144 ألفا و 19 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 186 ألفا و 503 حالات، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10995 حالة وفاة.