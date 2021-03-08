شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة التاسعة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



وترأس الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال الاجتماع إن الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة تنعقد في ظل مرحلة استثنائية ساهمت في تعزيز التقارب والتعاون بين الشركاء الحقيقيين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن الاستجابة الإماراتية والبحرينية لأزمة "كوفيد-19" وتداعياتها الصحية والاقتصادية شكلت نموذجا يحتذى به وتجسيد للتعاون الناجح بين الشركاء حيث نتطلع إلى استدامة وتطوير هذا التعاون مع أشقائنا في مملكة البحرين لنتجاوز معا هذه الجائحة.

وأضاف سموه أن "علاقاتنا الثنائية الاستثنائية راسخة وذات جذور عميقة تمتد لفترة طويلة قبل قيام العلاقات الدبلوماسية عام 1971 وقد حظيت هذه العلاقة برعاية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة "رحمهما الله" وهي اليوم محط رعاية واهتمام القيادتين الإماراتية والبحرينية وتحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين "حفظهما الله".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العمل التراكمي يشكل أساسا للنهوض بالعلاقات الثنائية بين الأشقاء والشركاء وهو ما كرسته اللجنة المشتركة بين البلدين على امتداد دوراتها التسع كمنصة داعمة للتعاون في جميع المجالات.

وقال: ساهمت جهود الجانبين في النهوض بالعلاقات الاقتصادية حيث شهدت تجارتنا غير النفطية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية من 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019 أما فيما يتعلق بمجال الاستثمار فقد شهد تدفقات متبادلة بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذه الإنجازات وغيرها عززتها العلاقات الثنائية المتميزة في قطاع الطيران وعلى هذا الصعيد أهنئ مملكة البحرين بافتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولي وأدعو سلطات طيران البلدين لبحث زيادة عدد الرحلات المتبادلة خاصة وأن أمامنا العودة إلى معدلات التشغيل في أقرب وقت ممكن بإذن الله.

وقال سموه إن "تطلعاتنا للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة زاخرة بالفرص والآفاق الواعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمة هذه القطاعات الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة".

وأضاف: "أما فيما يخص التعاون الثنائي على جميع الأصعدة تتطلع دولة الإمارات الحصول على دعم الأشقاء في مملكة البحرين في ترشحها لعدد من المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف كدعم ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفئة "ب" للفترة "2022 - 2023" في الانتخابات التي ستعقد في لندن العام الجاري.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : إننا حريصون في دولة الإمارات على أن تبقى هذه العلاقات ليس فقط متجذرة ومتطورة ولكن أيضا ديناميكية وهناك العديد من الفرص التي سمحت لنا أن نتقارب أكثر خلال الجائحة وعلينا العمل والاجتهاد بأن نبحث دائما عن آفاق جديدة لتعزيز هذه العلاقة والبناء على ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين "حفظه الله" فهناك دائما الرغبة الملحة عند أصحاب الجلالة وأصحاب السمو بأن نطور هذه العلاقة على كافة الأوجه والأصعدة.

وأضاف: نتمنى من فريق العمل في وزارتي الخارجية بكلا البلدين والمؤسسات المختلفة في مملكة البحرين ودولة الإمارات أن تعمل جاهدة لتطوير هذه العلاقة والبحث عن الفرص الجديدة السانحة لتعزيزها.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع.. وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين شملت مذكرة تفاهم بين لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدولة الامارات واللجنة الوطنية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بمملكة البحرين ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بدولة الامارات ومحمية ومنتزه العرين بمملكة البحرين.

كما وقع سموه ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين على برنامجين تنفيذيين بين البلدين وهما البرنامج التنفيذي في مجال الكهرباء والماء "2021 - 2023" والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية 2021 - 2023".

حضر أعمال اللجنة المشتركة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة وسعادة عبدالناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.