التايمز: تركيا أصبحت في عهد أردوغان أكثر عدوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت صحيفة التايمز البريطانية، تقريرًا بعنوان "كيف تشكل سياسة أردوغان المنحرفة في تركيا خطرا على العالم!" للتحذير من سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.



وأوضحت صحيفة التايمز البريطانية، حسبما أفادت قناة العربية، أنه تحت حكم أردوغان قامت تركيا بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات عبر تورط "بنك هالك" التركي المملوك للدولة في دعم إيران، مشيرى إلى أن أردوغان يتحدى الاتحاد الأوروبي بالتنقيب عن النفط في مناطق متنازع عليها، ويستخدم اللاجئين السوريين كجزء من صفقة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الأموال.

وأضاف الصحيفة البريطانية أن تركيا اشترت في عهد أردوغان صواريخ S-400 الروسية، التي تشكل تهديدا مباشرا لقوات الناتو وأوروبا، وتدخل الجيش التركي بأوامر أردوغان في القوقاز وليبيا والعراق وسوريا.

وحذرت التايمز من أن النظام التركي في عهد أردوغان سيصبح أكثر عدوانية مع مواصلة توسعاته في دول الجوار، وضغطه المستمر على كل من يعارضه في تركيا