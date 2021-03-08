صحيفة تركية معارضة : المناهج الدراسية في أنقرة أصبحت أكثر تطرّفاً

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة ، أن دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع كشفت أن المناهج الدراسية في تركيا أصبحت أكثر تطرّفاً، فيما يتم تدريس رؤية دينية عرقية قومية تجمع بين العثمانية الجديدة والقومية التركية الى جانب مفاهيم الجهاد وتمجيد الاستشهاد .



وذكرت الجريدة ، أن المناهج الدراسية تناولت مفاهيم مثل "الهيمنة التركية / العثمانية على العالم"، يمتد "الحوض التركي" من البحر الأدرياتيكي إلى وسط آسيا ، فى حين أسقطت المناهج حسبما ذكرت أحوال مفاهيم الهوية والاحتياجات الثقافية للأقلية الكردية الكبيرة في تركيا