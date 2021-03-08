انت الان تتابع خبر بغداد تشهد زحاما مروريا نتيجة قطع عدد من الطرق المهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشير الموقف المروري بوجود شبه توقف لحركة العجلات في الطرق الرئيسة نتيجة قطع عدد من الشوارع لفسح المجال للزائرين المتوجهين نحو مدينة الكاظمية بمناسبة زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام.

والموقف المروري كالاتي:

جسر باب المعظم باتجاه حيفا مزدحم

السيطرة المقابلة لشارع السفارات باتجاه نفق الشرطة مزدحم

الشعلة الخروج مزدحم

شارع المطار صعوداً على جسر القادسية سير شبه متوقف

حي الجامعة شارع الكنيسه قافل بسبب المشايه والمواكب

جسر السنك مغلق

طريق عويريج لغاية افران باب الاغا مزدحم

السريع من مفرق الدورة باتجاه ام الطبول سير شبه متوقف

تقاطع ميسلون بأتجاه جسر الامانة مزدحم

جسر الصرافية مغلق

جسر الاعظمية مغلق

الكرادة/ ساحة عقبة مغلق

