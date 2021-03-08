شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي صنعاء.. عشرات الضحايا من المهاجرين بحريق مركز احتجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، عن وفاة عدد من المهاجرين الأفارقة والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع تويتر، إن الحريق أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن إجمالي عدد المتوفين أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت أنها تقوم بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا، بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة، مبينة أن فريقها يقوم أيضًا بتوزيع الطعام على المتضررين.

ولفتت الهجرة الدولية إلى أن سبب الحريق في مركز الاحتجاز لا زال غير واضح، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعد واحداً من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن.

ودعت إلى ضرورة توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون.

لكن مصادر أخرى نقلت عنها منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، أكدت وفاة 30 مهاجرا إفريقيا على الأقل وإصابة 170 آخرين بينهم 90 في حالة حرجة في الحريق.

وأوضح بيان عن سلطة الحوثيين أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية والنصف ظهرا في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، متسببا بوفاة وإصابة عدد منهم والعاملين بمصلحة الهجرة والجوازات.

وذكر البيان أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.