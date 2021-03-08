الأمير هاري: والدي لا يرد على اتصالاتي.. وأعيش بـ"أموال أمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير هاري إن والده "تشارلز"، ولي عهد بريطانيا، خذله، ووالدته الراحلة ديانا كانت ستغضب مما يحدث له ولزوجته ميجان ماركل.

وأضاف هاري، لمحطة" سي. بي. إس" الأمريكية، أنه لم يكن لينسحب من العائلة المالكة لولا ميجان لأنني "كنت محاصرا ولكن لم أكن أعرف أنني محاصر".



وعن والده، قال: "شعرت فعلا بالخذلان لأنه جرب شيئا مشابها. إنه يعرف كيف يكون هذا الألم".

قبل أن يستدرك: "سأظل أحبه دائما ولكن لحق بي ضرر بالغ، أسرتي حرمتني ماليا بشكل حرفي، لكن لدي ما تركته لي أمي وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك".

ونفى انتقاد جدته، الملكة إليزابيث، قائلا إنه يكن لها احتراما كبيرا.

وتابع: "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تضع كل ما تريد كتابة؟".



وتأتي هذه المقابلة وسط خلاف حاد بين ميجان وهاري من جهة والعائلة الملكية البريطاني من جهة أخرى.



وتخلى الزوجان، اللذان تزوجا عام 2018، عن واجباتهما الملكية وبدأ الاثنان حياة جديدة في الولايات المتحدة.