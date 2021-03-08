صحيفة هندية: إيران وراء تفجير قنبلة بمحيط السفارة الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام هندية، الإثنين، أن إيران تقف وراء التفجير الذي استهدف السفارة الإسرائيلية بنيودلهي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 29 يناير الماضي، وقع انفجار خارج السفارة الإسرائيلية دون أي خسائر بشرية، فيما تضرر عدد من السيارات التي تواجدت قرب المكان.



وآنذاك، قالت وسائل إعلام هندية إنه تم العثور على رسالة تحمل اسمي قاسم سليماني وفخري زاده في موقع الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية.

وسليماني هو قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني الذي قتل أوائل العام الماضي في غارة أمريكية في بغداد، بينما زاده عالم نووي إيراني قتل هو الآخر أواخر العام الماضي أيضا، وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.



وبعد أكثر من شهر من انفجار العبوة الناسفة خارج السفارة الإسرائيلية، أعدت وكالات مكافحة الإرهاب المركزية في الهند قائمة المشتبه بهم، حيث خلصت تحقيقاتها إلى أن مليشيا فيلق القدس الإيراني كان وراء المؤامرة الإرهابية.

وأشارت إلى أن القنبلة لم تكن عبوة ناسفة بدائية حيث وجد المحققون أنها تم تشغيلها بواسطة وحدة محلية باستخدام جهاز تحكم عن بعد وزرعت من قبل وحدة شيعية هندية محلية، وفقًا لأشخاص على دراية بالتطورات.

وأوضحت التحقيقات أن إيران حاولت التمويه بترك علامات تشير إلى مسؤولية تنظيم "داعش" الإرهابي عن التفجير لكن وكالات مكافحة الإرهاب أشارت إلى أن الانفجار كان جزءًا من الحرب التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن خبير بمكافحة الإرهاب أن القنبلة لم تكن عالية الشدة ولم تستهدف خسائر بشرية؛ لأن الإيرانيين "لم يرغبوا في إحراج الهند، لكن الرسالة كانت واضحة والتهديد حقيقي".