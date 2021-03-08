شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق للعامل إنهاء التعاقد ؟ تعرف على الشروط وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون العمل، للعمال حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو عقد العمل الفردى أو الجماعى، وفى هذا الصدد، تنص المادة 121 من القانون، على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.

ووفقا لقانون العمل، يعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وتنص المادة 122 من قانون العمل، على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا.