محمد الفلاح - البرلمان المصري يدخل على خط تحدي التعتيم

الإثنين 8 مارس 2021

دخل البرلمان المصري على خط "تحدي التعتيم"، الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص، وبات يشكل قلقا كبيرا في عدة دول.



وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لكلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، لحجب ما يطلق عليه "تحدي التعتيم" أو لعبة "الوشاح الأزرق".

وذكر النائب أحمد حتة، في تصريحات صحفية، أن "خطورة هذه الألعاب تتزايد وتسببت في وفاة بعض المراهقين والأطفال الذين يشاركون فيها، ولا يجب أن تقف الدولة والاتصالات وكافة الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي، خاصة أنها ليست المرة الأولى".

كما تقدم النائب محمد عرفات، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب مناقشة حول هذه اللعبة، إلى جانب حجبها بصفة نهائية.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من وفاة 3 أصدقاء في عمر الزهور بشكل مفاجئ في مصر، بينما ذكرت وسائل إعلامية محلية أن سبب الوفاة هو لعبة "الوشاح" على تيك توك.

وانتشرت هذه اللعبة بشكل كبير بين الشباب وأثارت جدلا بين المصريين، وفي عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.

وتقضي "لعبة الوشاح" بأن يمتنع المشاركون عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية. وتتسبب كل عام في وقوع حوادث بعضها مميتة.