مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا.. تطوير "الجيش الشعبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت السودان، الأحد، مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجوبا تناولت سبل دعم وتطوير "الجيش الشعبي" لدولة الجنوب.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، التقى رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه بالخرطوم الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بجنوب السودان والوفد المرافق له.

وتطرق اللقاء لـ"سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة الجنوب والاستفادة من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان باستفتاء شعبي في 2011 بموجب اتفاق سلام أنهى عقودًا من الحرب الأهلية.