السعودية.. ضبط مقيم يصوّر المركبات الرسمية ويتباهى بأموال مجهولة المصدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. ضبط مقيم يصور المركبات الرسمية ويتباهى بأموال مجهولة المصدر

الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365

ألقت قوات الأمن في السعودية القبض على وافد يحمل الجنسية الباكستانية قام بتصوير المركبات الرسمية، ورجال الأمن أثناء تأديتهم مهامهم.



وبحسب جهات إعلامية سعودية، فإن المقيم الباكستاني يقوم بالتباهي بمبالغ مالية مجهولة المصدر من خلال مقاطع يقوم بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نائب رئيس تحرير موقع ”سبق“ المحلي مقطع فيديو عبر ”تويتر“، يظهر من خلاله قيام المقيم بتصوير دورية أمنية وعناصرها، فيما يُظهر المقطع جزءًا من الأموال التي يقوم بنشر صورها.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة إزاء المشهد الذي لا يُظهر أي نوع من الاحترام لرجال الأمن، بحسب معلّقين.

كما أثار المقطع الشكوك حول الأسباب التي دعت المقيم لتصوير رجال الأمن، وفي الوقت ذاته يحمل مبالغ مالية تثير الشكوك حول مصدرها.

ولم تصدر تفاصيل من جهات رسمية حول الأسباب التي دعت المقيم الباكستاني لتصوير رجال الأمن، كما لم يتضح مصدر المال الذي قام المقيم بعدّه والتباهي به عبر مواقع التواصل.