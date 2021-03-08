شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إجراء انتخابات اتحاد الصناعات طبقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون فى الجلسة العامة التى عقدت مطلع شهر مارس الجارى .

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون، باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 فى مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة الثانية فى فقرتها الأولى، إذا انقضت المدة المشار إليها فى المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أى دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.

وحسب الفقرة الثانية من المادة، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة فى الاجتماع المشار إليه فى الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلًا لها فى تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.

