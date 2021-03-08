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​​اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان "التاريخ" و"الكيمياء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية في المدارس، باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادى الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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