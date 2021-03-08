عبد الحق بلمجاهد: المغرب يتوفر على طاقات شابة مهمة في التمثيل – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان عبد الحق بلمجاهد إن المغرب يتوفر على طاقات شابة مهمة في ميدان التشخيص الدرامي، إلا أنها تحتاج إلى التجربة من أجل التطور.

وصرح عبد الحق بلمجاهد لـ”اليوم 24″ أنه جاور طاقات شابة في عدد من الأعمال، التي شارك فيها، وقال إن شركات الإنتاج انخرطت في منحهم الفرص للظهور.

وأضاف بلمجاهد أن الطاقات الشابة يلزمها الاشتغال، ومع تواتر التجارب ستطور من امكانيتها، سواء تعلق الأمر بطاقات خريجة التكوين في ميدان التمثيل، أو الطاقات الموهوبة.

وتحدث بلمجاهد عن مشاركته في فيلم تلفزي، يؤدي بطولته الممثل حسن فولان بعنوان “عمي لخضر ولبنى”، متحدثا عن قصته، التي تسلط الضوء على الجانب الإنساني لدى الجيران.

يذكر أن بلمجاهد شارك في فيلم تلفزي، صور، في الأيام القليلة الماضية، في منطقة الحبوس في الدارالبيضاء، بعنوان نافذة الجنة، تحت إخراج عبد الإله الجواهري.