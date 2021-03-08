لابورتا يثير الجدل.. قال لفتاة قبل انتخابه رٸيسا لبرشلونة: اتصلي بي عندما تبلغين 18 سنة

جدة - عبدالحي حسين - انتشر فيديو لخوان لابورتا كالنار في الهشيم مع انطلاق عملية فرز الأصوات في انتخابات برشلونة، التي اكتسح خلالها منافسيه توني فريشا، وفيكتور فونت.

وقال لابورتا، من خلال فيديو، بعد التقاطه صورة مع فتاة: “عندما تبلغين من العمر 18 عامًا اتصلي بي” وهو الفيديو الذي انتشر بسرعة علی مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت إلينا فورت، المسٶولة السابقة بالفريق الكتلاني، لتوضيح ما حدث في الفيديو، وعلقت بالقول: “والدة الفتاة التي التقطت الصورة قالت للابورتا لنرى ما إذا كنت ستعينها بالفريق، وكان رد لابورتا: “عندما تبلغ الثامنة عشرة من العمر”.

ونشرت الفتاة المعنية بالموضوع، والتي تُدعى مارتا، عبر حسابها على تويتر توضيحا، جاء فيه “مساء الخير، أنا الفتاة التي ظهرت في الفيديو مع خوان لابورتا، أبلغ من العمر 30 عامًا، وعمتي تناديني دوماً بالطفلة”.