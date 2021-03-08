يلقب بالرٸيس الذهبي.. لابورتا يفوز رسميا برئاسة فريق برشلونة

جدة - عبدالحي حسين - كشف نادي برشلونة، في الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأحد، بصفة رسمية، الفائز بانتخابات رئاسة فريق برشلونة.

وأكد النادي الكتالوني، عبر موقعه الرسمي، أن خوان لابورتا احتل الصدارة، من خلال حصوله على نسبة 57.31 في المائة، فيما حصل فيكتور فونت على نسبة 31.28 في المائة، بينما حصل توني فريشا على نسبة 10.24في المائة.

وصرح لابورتا لوساٸل الاعلام، عقب فوزه بالرئاسة: “أنا سعيد للغاية، وأشكر كل هؤلاء الناس، الذين ساعدوني على الوصول إلى هنا، فبدونهم ما كنت لأفعل ذلك.. أنا ممتن لهم للأبد. فيسكا بارسا فيسكا كتلونيا”.

وتصف جماهير الفريق خوان لابورتا بـ“الرئيس الذهبي“، إذ استطاع إعادة برشلونة إلى الفوز بالبطولات، بعد توليه الرئاسة في عام 2003، وحقق مع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، والسداسية التاريخية، التي حققها برشلونة في عام 2009.

وخلال فترة رئاسة لابورتا لنادي برشلونة، حقق هذا الأخير رقمًا قياسيًا بفوزه بستة ألقاب في موسم واحد عام 2009، قبل أن يعادله بايرن ميونخ بعد فوزه بلقب كأس العالم للأندية، الشهر الماضي.