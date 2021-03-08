2000 أسرة بريطانية تقاضي رئيس الوزراء جونسون بسبب وفاة أفرادها بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة غير مسبوقة، أعلنت 2000 أسرة بريطانية اعتزامها مقاضاة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محملة إيّاه مسؤولية فقدان أفرادها، وأقاربها بفيروس كورونا، بسبب ما اعتبرته نتيجة لـ”إخفاقات” الحكومة، وتصرفاتها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكدت صحيفة “ديلي ميل” أن الأسر الألفين بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية العليا ضد بوريس جونسون، التي تزعم بأنه السبب المباشر وراء عدد الوفيات الكبير بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة ذاتها، فإن “جمعية عائلات المتوفين بسبب فيروس كورونا من أجل العدالة في المملكة المتحدة”، تحاول إجبار الحكومة على إجراء تحقيق قانوني، وشفاف في قضية وفاة أقاربها، وأفرادها بالجائحة، وكذا حول كيفية تعاملها مع الوباء.

وأكدت الصحيفة نفسها أن جمعية عائلات المتوفين تطالب بمنع تكرار ارتفاع عدد الوفيات، بسبب جائحة كورونا في البلاد، وقالت في موقعها على الأنترنت: إن “أفراد أسر الضحايا والبلاد يستحقون الإجابات”.

وترى أسر ضحايا كورونا، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، أن “تصرفات حكومة المملكة المتحدة أدت إلى حدوث أعلى حصيلة وفيات في أوربا، بسبب هذا الفيروس”، مشيرة إلى أن الأمر “لا يتعلق بالإحصاءات”.

وأضافت الصحيفة ذاتها: “كل حالة وفاة من عشرات آلاف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسجلة في المملكة المتحدة، تمثل شخصا حيا يتنفس، توفي قبل وقته… لا يمكننا أن ندع هذا يحدث”.

ولفتت جمعية عائلات الضحايا إلى أنه “من الصعب ألا يتم الاعتقاد بأن الحكومة تفضل إنقاذ سمعتها على إنقاذ الأرواح”، مشددة على ضرورة أن “يكون التحقيق مستقلا عن الوزراء، حتى لا تتمكن الحكومة من تحديد واجباتها المنزلية”.

كما أشارت “دايلي ميل” إلى أن محاميي الأسر، البالغ عددهم 2000 عائلة، يعتزمون مراسلة الوزراء هذا الشهر، لإبلاغهم بأنه ستجرى مراجعة قضائية للمحكمة العليا بهذا الشأن.

وقال محامو الأسر ضحايا كورونا إن عددا لا يحصى من البريطانيين لقوا حتفهم دون داع، بسبب إخفاقات الحكومة، معتبرين أنه يجب “إجراء تحقيق”، باعتبارها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة “The Times”.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا، بسبب فيروس كورونا، بلغ نحو 124419، وهو الأسوأ في أوربا، وخامس أعلى معدل وفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، والهند.