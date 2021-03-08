النساء يهبن الحياة.. حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - نظم مركز تحاقن الدم في تمارة، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انخرطت فيها نساء من مختلف الفئات.

وأقيمت الحملة المذكورة بشراكة بين وزارة الصحة، والمركز الوطني لتحاقن الدم، والمركز الجهوي في الرياط، إضافة إلى جمعية نساء مغربيات، ودراجي المغرب.

ويرتقب أن تشهد الحملة، المقامة في تمارة، تحت شعار “النساء يهبن الحياة يهبن الدم”، مشاركة أزيد من 300 متبرعة، تزامنا مع حملات مماثلة في مختلف المدن.

ويشهد المغرب، منذ العام الماضي، نقصا في مخزون الدم، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى المحتاجين إلى هذه المادة الحيوية في اللحظات المستعجلة.