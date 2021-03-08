القناة الثالثة “تكشف” فوز لابورتا بانتخابات رٸاسة برشلونة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت قناة Tv3 تفوق لابورتا في انتخابات اختيار الرٸيس الجديد لفريق برشلونة، خلفا لبارتوميو بعد فرز غالبية الأصوات.

وشدد المصدر ذاته علی كون لابورتا بلغ نسبة 58.3 من مجموع الأصوات مقابل 31.3 لفونت و9.3 لفريشا.

وينتظر عشاق، ولاعبو برشلونة الإسباني الإفصاح عن اسم رئيس الفريق الجديد، إذ من المتوقع الإعلان عنه، بشكل رسمي، فور انتهاء التصويت.

وبدأت، اليوم الأحد، انتخابات الفريق الكتالوني، لاختيار رئيس جديد خلفا لبارتوميو، في مقرات مختلفة، بلغ عددها ستة، 2 منها في منشآت النادي، والباقي في جيرونا، وييدا، وتاراجونا، وتورتوسا، وأندورا.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة الثامنة من صباح اليوم، واستمرت حتى الساعة التاسعة من اليوم ذاته.

ويتنافس في الانتخابات المذكورة ثلاثة مرشحين، هم توني فريشا، وفيكتور فونت، وخوان لابورتا.