مقتل ملياردير “الطائرات الحربية الفرنسية” أوليفييه داسو في تحطم مروحية

جدة - عبدالحي حسين -

لقي النائب الفرنسي، أوليفييه داسو، أحد ورثة مجموعة “داسو” للطيران، المنتجة لمقاتلات فالكون، وميراج، ورافال، اليوم الأحد، مصرعه في تحطم طائرته المروحية الخاصة، قرب منطقة دوفيل، حسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وداسو، نجل سيرج داسو، الذي تصنع شركاته طائرات “رافال” الحربية، كما أنه يملك صحيفة “لو فيغارو”.

ونعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، النائب، المنتمي إلى حزب “الجمهوريين”، والبالغ من العمر 69 سنة، في تغريدة، جاء فيها أن “أوليفييه داسو أحب فرنسا. هو رائد في القطاع الصناعي، ونائب، وممثل محلي منتخب، وضابط احتياط في سلاح الجو. لم يتوان طوال حياته عن خدمة بلادنا، وعن إعلاء مزاياها. مقتله المفاجئ خسارة كبيرة”، مبديا تضامنه مع عائلة الهالك، وأقربائه.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق في الحادث، الذي وقع في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في توك، قرب دوفيل، الواقعة على ساحل النورماندي، فإن قائد المروحية لقي هو الآخر حتفه، إذ لم يكن على متن المروحية سوى هو وداسو.

وأكدت النائبة العامة في ليزيو، ديلفين ميانييل، لوكالة “فرانس برس” مقتل داسو، وقائد المروحية، وأنها في طريقها لتفقد موقع التحطم. وكلفت النيابة العامة قسم الأبحاث التابع لشرطة النقل الجوي بإجراء التحقيق.

ونعت شخصيات عدة النائب الفرنسي الراحل، وهو نجل سيرج داسو، الرئيس السابق لمجموعة “داسو”، والذي توفي في عام 2018، وحفيد مارسيل داسو، مؤسس المجموعة، الذي كان أحد أغنى أغنياء فرنسا.