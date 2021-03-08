هزيمة أخرى للكوكب المراكشي والاتحاد السالمي يلتحق بفرق المقدمة

جدة - عبدالحي حسين - اختتمت اليوم الأحد، مباريات الجولة 13 من القسم الاحترافي الثاني، بإجراء المباراة المتبقية، حيث واجه الكوكب نظيره رجاء بني ملال، واتحاد الخميسات استقبل جمعية سلا، فيما الاتحاد الرياضي السالمي كان في ضيافة شباب أطلس خنيفرة.

وتمكن اتحاد الزموري للخميسات من الفوز على نظيره السلاوي بهدفين لهدف، رافعا رصيده ل19 نقطة في الرتبة السابعة، بفارق نقطتين عن المتصدر، فيما الخسارة جعلت جمعية سلا يبقى في رتبته الـ 11 برصيد 17 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تلقى الكوكب هزيمة قاسية من رجاء بني ملال في الدقائق الأخيرة من المباراة، خسارة جعلته يقبع في الرتبة 14 برصيد 11 نقطة، فيما تمكن الملاليون من رفع رصيدهم ل17 نقطة في المركز العاشر.

واستطاع الشباب الرياضي السالمي الالتحاق بركب فرق مقدمة الترتيب، بعدما تمكن من الفوز على شباب أطلس خنيفرة بهدف نظيف، رافعا رصيده ل21 نقطة في الرتبة الرابعة، متساويا مع المتصدر سطاد المغربي، والوصيف أولمبيك الدشيرة، وصاحب الرتبة الثالثة أولمبيك خريبكة، فيما الخسارة جعلت خنيفرة يحتل الرتبة 12 برصيد 15 نقطة.