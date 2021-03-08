شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يضبط أسلحة في طريقها للميليشيات الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الاستخبارات السودانية، عن ضبطها بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى ميليشيات إثيوبية عبر حدود ولاية القضارف المتاخمة لإقليم تيغراي.

ووضعت الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين. بحسب موقع «سودان تريبيون» عن مصادر مطلعة.

وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة من ضبط الأسلحة والذخائر على متن شاحنة بمحلية القلابات الغربية بمنطقة سمسم.

وشملت المضبوطات 38 بندقية كلاشينكوف و53 خزنة كلاشينكوف وكمية أخرى من الأسلحة والذخائر.

وتشهد حدود البلدين توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية ميليشيات لأكثر من 25 سنة.