حزب "واتارا" يفوز بالأغلبية في انتخابات ساحل العاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الحزب الحاكم بساحل العاج بـ 58% من المقاعد في الانتخابات البرلمانية مما يعزز نفوذ رئيس البلاد الحسن واتارا.

وواجه حلفاء واتارا تحديا مشتركا من جانب حزبين معارضين بقيادة الرئيسين السابقين هنري كونان بيدييه ولوران باجبو لكن المعارضة أخفقت في أن تشكل تحديا قويا.

وحصل حزب واتارا الحاكم، التجمع من أجل الديمقراطية والسلام، على 147 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان وعددها 255.

وتأتي الانتخابات بعد أشهر فقط من فوز واتارا بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات شابتها اضطرابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا على الأقل، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في عامي 2010 و2011.