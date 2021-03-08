جولة للجنائية الدولية بالخرطوم بشأن المطلوبين.. بينهم البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وفد من محكمة الجنايات الدولية، الأحد، مشاورات مع النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في الخرطوم؛ بشأن المطلوبين بجرائم دارفور.

ووصل الخرطوم وفد من الجنائية الدولية في زيارة هي الثالثة من نوعها من عزل نظام الإخوان وذلك لبحث كيفية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين على ذمة انتهاكات بإقليم دارفور.



وبحث النائب العام السوداني، مع وفد الجنائية الدولية قضية المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه إلى لاهاي قبل أشهر وتجري محاكمته حاليا.

وتناول اللقاء، وفق بيان صحفي من النيابة السودانية، سير إجراءات القضية التي حدد لها جلسة في شهر مايو/أيار القادم، إذ اطمأن النائب العام على سير مسارات إجراءاتها لتحقيق العدالة.

وكانت الحكومة السودانية، وقعت على مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في قضية المتهم كوشيب.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم بشأن تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

والمطلوبون الذين أصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقهم، هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه.