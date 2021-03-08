شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تحذيرات من كارثة.. الحوثي يستهدف طلاب تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت منظمات يمنية من كارثة إنسانية مع تصاعد قصف مليشيا الحوثي أمس (الأحد) تعز واستهداف طلاب أثناء عودتهم من مدارسهم في حي الروضة وسط المدينة. وقال مركز تعز الحقوقي: سقطت قذيفتان مدفعيتان أطلقتهما المليشيا على حي الروضة أمس، ما أسفر عن إصابة 6 أطفال بينهم 2 جروحهما خطيرة أثناء خروجهم من المدارس، متهماً الحوثي بتعمد استهداف الحي السكني والتسبب بأكبر عدد من الضحايا بين طلاب المدارس.

فيما أكدت مصادر عسكرية يمنية استكمال تطهير قرى الأشروح غرب مديرية جبل حبشي والتقدم إلى أطراف مديرية مقبنة والسيطرة على مناطق «العباسية» و«الذراع» و«بئر المُكدن» و«هوب المصب» غربي محافظة تعز.

من جهة أخرى، طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أمس، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتدارك كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف الأسر من النازحين في مأرب. وقالت المنظمة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها: بسبب الانقلاب والحرب استوعبت مأرب وحدها حوالى 60% من إجمالي النازحين ما يجعلها الأكثر ازدحاماً بالسكان، مؤكدة أن التصعيد العسكري في جبهة مارب دفع بأكثر من 14 ألف نسمة للنزوح نحو مدينة مرب والمديريات المحيطة بها.