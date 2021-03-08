شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الخليج 365: عقوبات أوروبية على شخصيات وكيانات إيرانية والان مع التفاصيل
وقالت المصادر: «رغم أن الجهات الأوروبية تستمد تشجيعاً من تفعيل هذا النظام لأول مرة الشهر الماضي وتحديداً بتاريخ 22 فبراير ضد مسؤولين كبار في روسيا متورطين في اعتقال المعارض أليكسي نافالني، إلا أنها تشك في الوقت نفسه في قدرتها على الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ يتطلب قرار فرض العقوبات الإجماع». ولفتت المصادر إلى أن العقوبات التي يمكن فرضها في إطار المنظومة الجديدة تشمل تجميد الأموال والممتلكات وفرض قيود السفر.
وجاء تشجيع الجهات المؤيدة للفكرة على خلفية أن المنظومة الجديدة للعقوبات تتيح للمرة الأولى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بغض النظر عن المكان الذي تمت فيه هذه الانتهاكات والتي تشمل جرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة مثل التعذيب والعبودية والقتل بدون محاكمة والاعتقال التعسفي.