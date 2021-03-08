وزراء: نجـاح الإماراتيـة عنوان لمسيــرة إنجازاتـنــا

أبوظبي:”الخليج 365”

أكد وزراء أن مسيرة إنجازات المرأة في دولة الإمارات قصة ملهمة تستحق أن تروى، ونموذج يحتذى، إذ سطّر أحرفها الأولى الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة.

كما أن نجاحها هو نجاح للوطن، وعنوان لمسيرة إنجازاتنا في المجالات كافة، وشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان لمستقبل الأجيال.

أكد سموّ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يحل على الإمارات والمرأة في هذا الوطن العزيز تعيش عصرها الذهبي، في رحلة بدأت في ظل القيادة التاريخية للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، واستمرت برعاية القيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل النجاح للمرأة، التي تشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في الوطن والعالم، وتتمتع بكامل الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في تقلد أعلى المناصب بالدولة. وقال إن الاحتفال له طبيعة خاصة في الإمارات، التي قدمت للمرأة خلال نصف قرن كل الفرص والدعم المتواصل لتفعيل جهودها التي أدت إلى تمكينها وتعزيز قدراتها، وهو ما نعدّه تجربة مثالية تمثل نموذجاً مرموقاً أمام العالم كله، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الجهود المخلصة لـسموّ «أم الإمارات» الشيخة فاطمة بنت مبارك التي نفتخر بحكمتها ورؤيتها الثاقبة للتنمية البشرية في كل أبعادها.

مسيرة التنمية

أكد سلطان سعيد البادي وزير العدل، أن الدعم والمساندة والإيمان المطلق بدور المرأة وقدراتها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة من جانب قيادتنا الرشيدة، جعلت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في ما تشهده الدولة من إنجازات ونهضة شاملة في مختلف المجالات. وأشار وزير العدل في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إلى أن المرأة الإماراتية انتقلت اليوم من مرحلة المطالبة بالحقوق، إلى مرحلة المشاركة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، من خلال توليها المناصب القيادية في الدولة ومن بينها وزارة العدل.

صانعة الرجال

أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن المرأة الإماراتية صانعة الرجال، وبانية الأجيال، والرائدة في مضمار العمل..فتحية تقدير واحترام لكل امرأة أضاءت بمعارفها وفكرها النير دروب التقدم.

وقال: إننا نفاخر بـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ونحيي المرأة الإماراتية التي تفوقت على نفسها، وكسبت احترام العالم.

شريك رئيسي

أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن المرأة شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان لمستقبل الأجيال.

وقالت: «تمثل المرأة نصف المجتمع، وتعمل بكل جهدها على تنشئة الأجيال، ويبرز دورها في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم؛ حيث لعبت دوراً كبيراً خلال أزمة «كوفيد- 19»».

مضمار التمكين

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: إن المرأة قطعت شوطاً كبيراً في مضمار التمكين، فدولة الإمارات أصبحت في المركز الـ18 عالمياً، والأولى عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين عام 2020، وهي أيضاً بالمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي.

وأضافت: إن هذه الإنجازات ثمرة دعم قيادة وحكومة الإمارات للمرأة، وتأتي تجسيداً لعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لسيدات الوطن، ونتيجة لنهج التوازن بين الجنسين.

مسيرة إنجازات

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن مسيرة إنجازات المرأة في دولة الإمارات قصة ملهمة تستحق أن تروى، إذ سطر أحرفها الأولى الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة. وتقدمت بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.