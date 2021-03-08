اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.

وجاء في أمر أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتعليم الفنون الحربية لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية.