ضربة موجعة لتأديب إرهابي اليمن

نفذت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عملية عسكرية نوعية، استهدفت القدرات الحوثية في صنعاء المحتلة، في تطور يأتي بعد التهديدات الحوثية لسلامة المدنيين في السعودية ، واستخدامها للصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية المنشأ، ليؤكد التحالف بذلك أن سلامة #المدنيين خط أحمر. أكد التحالف تدميره لدفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب. وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى. وشدد التحالف على أن «المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر»، مضيفاً: «سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية». موضحا أن العملية النوعية التي أطلقها «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية». يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 12 طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأحد.



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