الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة إلى إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

ضبطت استخبارات الجيش السوداني بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى ميليشيات إثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوبيا.

وقالت مصادر مطلعة أمس، إن الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف وضعت يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات «الشفتة» التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين.

وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة من ضبط الأسلحة والذخائر على متن شاحنة بمحلية «القلابات الغربية» بمنطقة «سمسم الزراعية».

وشملت المضبوطات 38 بندقية كلاشينكوف و53 خزنة كلاشينكوف وكمية أخرى من الأسلحة والذخائر.

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توتراً عسكرياً منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي «الفشقة» واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.

وفي سياق آخر، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس، كل من مالك عقار والهادي إدريس والطاهر أبوبكر حجر، أعضاءً بمجلس السيادة الانتقالي. ويأتي انضمام الأعضاء الجدد للمجلس وفقاً لترتيبات تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان التي تم توقيعها بين حكومة الفترة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية في جوبا.

وأوضح عضو مجلس السيادة الهادي إدريس في تصريح صحافي، عقب أداء اليمين الدستورية، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية دقيقة وتواجه تحديات كبيرة، تتطلب تعاون شركاء الفترة الانتقالية لمواجهتها، مؤكداً أولوية تنفيذ اتفاق جوبا باعتباره مدخلاً للتحول الديمقراطي المنشود.

الأمم المتحدة: 13 مليون سوداني بحاجة للمساعدات

أعلنت الأمم المتحدة عن حاجة أكثر من 13 مليون سوداني إلى المساعدة الإنسانية في عام 2021، وقالت إنها ستقدم الدعم لنحو 8.9 مليون شخص فقط، بتمويل يصل إلى 1.9 مليار دولار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن الوضع في السودان: «في 2021، سيحتاج نحو 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية». وأضاف: «تهدف الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال المساعدة الإنسانية إلى تقديم الدعم لنحو 8.9 مليون شخص من أكثر الناس ضعفاً، وهذا ما سيستلزم تمويلًا قدره 1.9 مليار دولار».