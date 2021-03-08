تواصل الاحتجاجات في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

أغلق متظاهرون، أمس، عدة طرقات في لبنان لليوم السادس على التوالي، فيما قام آخرون بإشعال الإطارات المطاطية.

وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ بقطع السير على طريق عام ​الشويفات​ مفرق تيرو،​​ من قبل محتجين.​​​​​

كما قام نشطاء في صيدا بالتجمع في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا بصيدا، وأشعلوا الإطارات احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ والضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار، كما أقفلوا جانباً من الطريق، وسط إجراءات أمنية.

فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه تم إعادة فتح طريق الأوتوستراد الساحلي في الجية، بعد حضور عناصر من الجيش اللبناني، حيث يشهد الطريق على مسربي الأوتوستراد حركة سير بالاتجاهين، فيما تراجع الشبان المحتجون إلى جانب الطريق لتسهيل حركة المرور.

وملأ وجود مكثف للجيش مناطق في العاصمة بيروت، مع سريان غضب بسبب التراجع الاقتصادي للبلاد.

وتضرم مجموعات من المحتجين النيران بإطارات السيارات لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد بشكل يومي، منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار غضب السكان الذين يشعرون منذ فترة طويلة بالذعر من الانهيار المالي في البلاد.

وتظاهر محتجون أمس الأول، أمام جمعية مصارف لبنان، مطالبين بالحصول على ودائعهم، ثم توجهوا إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت للتعبير عن إحباطهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأشعل نحو 50 متظاهراً النار في إطارات سيارات في ساحة الشهداء بوسط بيروت.