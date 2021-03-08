شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بالتوعية لمبادرة أخلاقنا بالمترو والمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت آية مدني، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة تعميم التوعية بمبادرة "أخلاقنا"، لتغطى كافة محافظات الجمهورية بكل الوسائل المتاحة الممكنة وليس التلفزيون والسوشيال ميديا فقط.

وأوضحت "مدني" في بيان لها، أنه من الممكن أن يتم التوعية بهذه المبادرة فى اللافتات الإعلانية بالمترو والمباريات الرياضية وكافة الأنشطة التى يمارسها أكبر قدر من المواطنين، إلى جانب التوعية بها فى المدارس والجامعات والقرى والنجوع وفي المحافظات الحدودية والصعيد وسيناء.

وأشارت إلى أنه لابد من إشراك الأزهر والأوقاف، للتوعية بالمبادرة في خطبة الجمعة، وكذلك الكنيسة للحث على الأخلاق الحميدة في العظات، إلى جانب مشاركة الفرق الرياضية ذات الشعبية الكبيرة ونجومها وغيرها من الطرق التي تساهم في نشر أهداف المبادرة.

ولفتت آية مدنى إلى أن إشراك الشباب نفسه في التوعية لهذه المبادرة عن طريق السوشيال ميديا سيكون له عامل أكبر في زيادة المعرفة بها، وذلك من خلال عمل هاشتاج باسم المبادرة يشترك فيها الشباب ليعرضوا مواقف تعرضوا لها وكان لها أثر كبير عليهم سواء كان بالإيجاب أو بالسلب.

وأكدت أن المجتمع المصري الآن في أشد الحاجة إلى مثل هذه المبادرات التى تُعلي قيم الأخلاق الحميدة وتنبذ كل أمور التطرف والعنف والتنمر وتعود بنا مرة أخرى إلى أخلاق الشهامة والأصالة التي أشتهر بها أبناء الشعب المصري.