شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب توضح طرق اهتمام الدولة بالمرأة ودعم دورها بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اهتمام الدولة المصرية بالمرأة هو اهتمام اجتماعي واقتصادى وصحى، موضحة أن اهتمام الدولة بالملف الصحى من أبرز الملفات التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الراهنة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من بين الملفات الصحية التي تهتم بها الدولة هو الكشف المبكر عن فيروس سى بجانب مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والذى ينقذ الأسر المصرية منذ البداية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المرأة ووضعها فى المجتمع المصرى حيث إنها الأب والأم والبنت وتعتمد الأسرة بشكل كامل عليها.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تمكين الدولة للمرأة كان اجتماعيا وسياسيا واقتصادية، موضحة أن عدد النائبات في البرلمان يعد الأكثر منذ البرلمانات السابقة، وهو ما يشير إلى اهتمام الدولة بالمرأة ودورها السياسى، مشيرة أن نسبة كبيرة من موازنة الدولة توجه لدعم المرأة.