لهذا السبب.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد أهمية عقد جلسة مجلس النواب الليبي غداً

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب الليبي غداً الاثنين، حيث إنها الجلسة الأولى التي تعقد منذ سنوات عدة، وفقاً لما أوردته "بوابة إفريقيا الإخبارية"، اليوم الأحد.



وأشار كوبيش في بيان صادر عن البعثة اليوم، إلى أن الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عقدت لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وشدد على أن هذه الجلسة خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها، داعياً لعدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة كالتحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.